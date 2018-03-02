Механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом в повну силу. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час церемонії складання присяги суддями Конституційного суду, передає УНН.
“Одна з головних новацій змін до Конституції, яка була ініційована мною, — це є конституційна скарга. Це унікальний демократичний інструмент, коли кожен громадянин України матиме унікальну можливість для того, щоб захистити свої права, і впевнений, що і механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом в повну силу”, — сказав Президент.
За його словами, українські громадяни отримали таке право півтора роки тому, але до цього часу так і не мали можливості ним скористатися.
Як повідомляв УНН, 22 лютого Конституційний суд України ухвалив регламент суду, яким визначається організація його роботи та правила процедури розгляду скарг.