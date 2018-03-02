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Механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом - Порошенко

Механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом в повну силу. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час церемонії складання присяги суддями Конституційного суду, передає УНН.

“Одна з головних новацій змін до Конституції, яка була ініційована мною, — це є конституційна скарга. Це унікальний демократичний інструмент, коли кожен громадянин України матиме унікальну можливість для того, щоб захистити свої права, і впевнений, що і механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом в повну силу”, — сказав Президент.

За його словами, українські громадяни отримали таке право півтора роки тому, але до цього часу так і не мали можливості ним скористатися.

Як повідомляв УНН, 22 лютого Конституційний суд України ухвалив регламент суду, яким визначається організація його роботи та правила процедури розгляду скарг.

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