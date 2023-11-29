Медведь Балу из Хмельницкого переехал жить на Синевир

Медведь Балу, который родился в Хмельницком зоопарке, и жил в тесном вольере в зооуголке, переехал в реабилитационный центр бурых медведей на Закарпатье. Благодаря стараниям неравнодушных жителей Хмельницкой области и зооактивистов медведь получил новую прописку в национальном природном парке "Синевир". Об это сообщили в Министерстве внутренних дел, где также ходатайствовали о переезде Бала, передает УНН.

Детали

Следователи полиции Хмельницкой области в августе 2023 года открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с медведем, а также инициировали изучение профильными службами условий содержания животного.

Опираясь на квалифицированные выводы, правоохранители подали ходатайство в местной власти, чтобы перевезти животное из зооуголочка в Хмельницком, где он жил от своего рождения, в центр реабилитации бурых медведей на Закарпатье. Так Балу попал на Синевир.

Как только зоологи разрешили переезд, сотрудники полиции оформили всю нужную документацию, и Балу отправился к своему новому месту жительства в Национальном природном парке "Синевир".

Напомним

В августе зооактивисты Хмельницкого направили жалобу в Министерство защиты окружающей среды природных ресурсов, чтобы они проверили условия обитания бурого медведя Балу в местном зооуголке. Тогда местные жители и активисты утверждали, что животное содержится в плохих условиях. Это в конце концов и подтвердили выводы проверки.