Медицина и ЖКХ: киевляне назвали приоритетные сферы развития столицы

"Приоритетными сферами развития города киевляне в первую очередь видят медицинские учреждения (59%), качество жилищно-коммунальных услуг (55%), развитие образовательных учреждений (36%), качество и доступность общественного транспорта (32%), качество дорог (31%), сбор и утилизация мусора (27%), борьба с коррупцией (24%), незаконные застройки (20%) и экология (18%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%. Сроки проведения: 12-16 декабря 2019 года.

Напомним, киевляне назвали Виталия Кличко лучшим мэром за годы независимости Украины.