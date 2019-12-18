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Медицина и ЖКХ: киевляне назвали приоритетные сферы развития столицы

Киев  •  УНН

 • 18938 просмотра

КИИВ.18 декабря. УНН. Жители столицы назвали приоритетные сферы развития Киева. Большинство уверены, что в городе нужно развивать медицинские учреждения и улучшать качество жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Приоритетными сферами развития города киевляне в первую очередь видят медицинские учреждения (59%), качество жилищно-коммунальных услуг (55%), развитие образовательных учреждений (36%), качество и доступность общественного транспорта (32%), качество дорог (31%), сбор и утилизация мусора (27%), борьба с коррупцией (24%), незаконные застройки (20%) и экология (18%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%. Сроки проведения: 12-16 декабря 2019 года.

Напомним, киевляне назвали Виталия Кличко лучшим мэром за годы независимости Украины.

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