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Медицина та ЖКП: кияни назвали пріоритетні сфери розвитку столиці

Київ • УНН

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КИЇВ.18 грудня. УНН. Жителі столиці назвали пріоритетні сфери розвитку Києва. Більшість впевнені, що в місті треба розвивати медичні заклади та покращувати якість житлово-комунальних послуг. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

"Пріоритетними сферами розвитку міста кияни в першу чергу бачать медичні заклади (59%), якість житлово-комунальних послуг (55%), розвиток освітніх закладів (36%), якість та доступність громадського транспорту (32%), якість доріг (31%), збір та утилізацію сміття (27%), боротьбу із корупцією (24%), незаконними забудовами (20%) та екологію (18%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опитування проводилося серед мешканців Києва від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%. Терміни проведення: 12-16 грудня 2019 року.

Нагадаємо, кияни назвали Віталія Кличка найкращим мером за роки незалежності України.

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