Медицина та ЖКП: кияни назвали пріоритетні сфери розвитку столиці
Київ • УНН
КИЇВ.18 грудня. УНН. Жителі столиці назвали пріоритетні сфери розвитку Києва. Більшість впевнені, що в місті треба розвивати медичні заклади та покращувати якість житлово-комунальних послуг. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
"Пріоритетними сферами розвитку міста кияни в першу чергу бачать медичні заклади (59%), якість житлово-комунальних послуг (55%), розвиток освітніх закладів (36%), якість та доступність громадського транспорту (32%), якість доріг (31%), збір та утилізацію сміття (27%), боротьбу із корупцією (24%), незаконними забудовами (20%) та екологію (18%)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що опитування проводилося серед мешканців Києва від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%. Терміни проведення: 12-16 грудня 2019 року.
Нагадаємо, кияни назвали Віталія Кличка найкращим мером за роки незалежності України.