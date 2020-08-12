Медики подтвердили инсульт у российского актера Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", - заявил адвокат Эльман Пашаев.
Также он сообщил, что ему не удалось навестить Ефремова из-за действующих ограничений в больнице.
"Посещения запрещены из-за пандемии. Ежедневно можно передавать все, что он желает", - сказал он.
При этом адвокат не знает, в каком именно отделении находится Ефремов.
Напомним, что вчера 11 августа Ефремова скорой помощью был вывезен из Пресненского суда Москвы в больницу. Сообщается, что Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.
Также напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП. Позже в крови актера обнаружили следы наркотиков.