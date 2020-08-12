Медики подтвердили инсульт у российского актера Ефремова

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74105 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100201 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124173 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105847 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125823 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100873 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101763 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103809 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Медики подтвердили инсульт у российского актера Ефремова

Медики подтвердили инсульт у российского актера Ефремова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет", - заявил адвокат Эльман Пашаев.

Также он сообщил, что ему не удалось навестить Ефремова из-за действующих ограничений в больнице.

"Посещения запрещены из-за пандемии. Ежедневно можно передавать все, что он желает", - сказал он.

При этом адвокат не знает, в каком именно отделении находится Ефремов.

Напомним, что вчера 11 августа Ефремова скорой помощью был вывезен из Пресненского суда Москвы в больницу. Сообщается, что Пресненский суд Москвы в среду отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить его диагноз.

Также напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП. Позже в крови актера обнаружили следы наркотиков.

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