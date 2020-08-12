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Медики підтвердили інсульт у російського актора Єфремова

Медики підтвердили інсульт у російського актора Єфремова

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Співробітники Боткінської лікарні у Москві підтвердили інсульт у заслуженого артиста РФ Михайла Єфремова. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

"Лікарі підтвердили, що у Єфремова інсульт. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, загрози життю немає", - заявив адвокат Ельман Пашаєв.

Також він повідомив, що йому не вдалося відвідати Єфремова через діючі обмеження у лікарні.

"Відвідини заборонені через пандемію. Щодня можна передавати все, що він побажає", - сказав він.

При цьому адвокат не знає, у якому саме відділенні знаходиться Єфремов.

Нагадаємо, що вчора 11 серпня Єфремова швидкою допомогою було вивезено з Пресненського суду Москви до лікарні.

Повідомляється, що Пресненський суд Москви у середу відклав засідання у справі Єфремова на 18 серпня у зв'язку з його госпіталізацією. Також суд направив запит до Боткінської лікарні для того, щоб уточнити його діагноз.

Також нагадаємо, 8 червня актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння став винуватцем ДТП. Пізніше у крові актора виявили сліди наркотиків.

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