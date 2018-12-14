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Медик рассказал, сколько можно хранить воду

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Воду в таре можно хранить не более суток, поскольку через 24 часа она теряет свои природные свойства. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

Медик рассказал, сколько можно хранить воду

"Вода через сутки уже теряет свои природные свойства и является уже физиологически неполноценной", - отметил медик.

По его словам, главными требованиями к питьевой воде является естественность (она поставляться из артезианских скважин - например, с городских бюветов, без пропускания через фильтры), а также свежесть.

Кроме того, он отметил, что в Украине в условиях отсутствия строгого государственного контроля есть много предпринимателей, которые под видом источников продают обычную водопроводную воду, пропущенную через дополнительные фильтры. Такая вода не содержит в себе никаких полезных минералов и веществ.

"Есть, конечно, единицы, добросовестные предприниматели, которые следят за качеством питьевой воды, и производят действительно хорошую воду. Но в принципе вода в бутылке, априори, уже не является физиологически полноценной. Здесь вопрос к самой бутылки, к транспортировке и хранению. Но 24 часа - это чистая природная вода, которую следует употреблять. Все, что больше суток сохраняется, то уже не полезное", - добавил Протас.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологическим, химическим и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

Значительная часть фасованной питьевой воды, которая продается в Украине под видом источников, на самом деле наливается из-под крана.

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