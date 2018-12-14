Медик розповів, скільки можна зберігати воду

"Вода через добу вже втрачає свої природні властивості і є вже фізіологічно неповноцінною", - зазначив медик.



За його словами, головними вимогами до питної води є природність (вона має постачатись із артезіанських свердловин – наприклад, з міських бюветів, без пропущення через фільтри), а також свіжість.



Крім того, він зазначив, що в Україні в умовах відсутності суворого державного контролю є багато підприємців, які під виглядом джерельної продають звичайну водопровідну воду, пропущену через додаткові фільтри. Така вода не містить у собі ніяких корисних мінералів і речовин.



"Є, звичайно, одиниці, добросовісні підприємці, які слідкують за якістю питної води, і виготовляють дійсно хорошу воду. Але в принципі вода в пляшці, апріорі, вже не є фізіологічно повноцінною. Тут питання до самої пляшки, до транспортування й зберігання її. Але ж 24 години – це чиста природна вода, яку варто вживати. Усе, що понад добу зберігається, то вже не корисне", - додав Протас.



Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.



Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.

Значна частина фасованої питної води, яка продається в Україні під виглядом джерельної, насправді наливається з-під крана.