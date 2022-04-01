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МЭА проведет экстренное совещание для борьбы со стремительным ростом цен на нефть

Киев • УНН

 • 107305 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Международное энергетическое агентство проведет экстренную встречу в пятницу, чтобы обсудить новое высвобождение стратегических резервов вместе с планом Соединенных Штатов по массовым поставкам, начиная с мая, для сдерживания резкого роста цен на нефть, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

МЭА проведет экстренное совещание для борьбы со стремительным ростом цен на нефть

Детали

Крупные потребители ищут способы ослабить влияние мировых цен на нефть, которые выросли более чем на 30% в этом году, на их экономику после того, как группа ведущих нефтепроизводителей ОПЕК+ решила придерживаться планов увеличить объемы поставок в мае на скромные 432 тысяч баррелей в день.

Ожидается, что санкции Запада против россии после ее вторжения в Украину приведут к потере около 3 миллионов баррелей в сутки российской нефти в апреле, по данным МЭА.

Чтобы ликвидировать этот дефицит, президент США Джо Байден в четверг санкционировал наибольшее высвобождение из стратегических резервов нефти в США - 1 миллион баррелей в сутки в течение шести месяцев, начиная с мая.

Объявление США было сделано за день до того, как страны-члены МЭА должны встретиться в пятницу в 12:00 по Гринвичу, чтобы обсудить дальнейшее экстренное высвобождение запасов нефти, после их соглашения от 1 марта о высвобождении около 60 миллионов баррелей.

Некоторые члены Азиатско-Тихоокеанского региона заявили, что поддержат инициативы МЭА.

Япония будет действовать надлежащим образом в связи с высвобождением запасов нефти, внимательно наблюдая за глобальными событиями, заявил министр промышленности страны Коити Хагиуда в пятницу. "Непонятно, будет ли высвобождение сделано только США, или Соединенные Штаты сделают предложение на заседании МЭА", - заявил он.

Дополнение

Нефть подешевела из-за планов США по использованию резервов на фоне войны рф против Украины.

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