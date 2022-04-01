МЕА проведе екстрену нараду для боротьби зі стрімким зростанням цін на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міжнародне енергетичне агентство проведе екстрену зустріч у п'ятницю, щоб обговорити нове вивільнення стратегічних резервів разом із планом Сполучених Штатів з масових поставок, починаючи з травня, для стримання різкого зростання цін на нафту, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Великі споживачі шукають способи послабити вплив світових цін на нафту, які зросли більш ніж на 30% цього року, на їхню економіку після того, як група провідних нафтовиробників ОПЕК+ вирішила дотримуватися планів збільшити обсяги поставок у травні на скромні 432 тисяч барелів на день.
Очікується, що санкції Заходу проти росії після їх вторгнення в Україну призведуть до втрати близько 3 мільйонів барелів на добу (барелів на добу) російської нафти в квітні, за даними МЕА.
Щоб ліквідувати цей дефіцит, президент США Джо Байден у четвер санкціонував найбільше вивільнення зі стратегічних резервів нафти США – 1 мільйон барелів на добу протягом шести місяців, починаючи з травня.
Оголошення США було зроблено за день до того, як країни-члени МЕА повинні зустрітися в п'ятницю о 12:00 за Грінвічем, щоб обговорити подальше екстрене вивільнення запасів нафти, що піде за їхньою угодою від 1 березня про вивільнення близько 60 мільйонів барелів.
Деякі члени Азіатсько-Тихоокеанського регіону заявили, що підтримають ініціативи МЕА.
Японія діятиме належним чином у зв'язку з вивільненням запасів нафти, уважно спостерігаючи за глобальними подіями, заявив міністр промисловості країни Коїті Хагіуда в п'ятницю. "Незрозуміло, чи буде вивільнення зроблено тільки США, чи Сполучені Штати зроблять пропозицію на засіданні МЕА", - заявив він.
Доповнення
Нафта подешевшала через плани США з використання резервів на тлі війни рф проти України.