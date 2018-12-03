Мбаппе признали лучшим молодым футболистом мира - France Football
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Париже стартовала церемония вручения “Золотого мяча-2018” по версии France Football, передает корреспондент УНН.
Приз лучшему молодому игроку достался одному из лидеров атак французского “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе. Данная награда называлась “Трофей Копа”.
Примечательно, что 19-летний футболист в сезоне 2018-19 годов сыграл во французской Лиге 1 и Лиге чемпионов суммарно 15 матчей, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.
Как сообщал УНН, в Париже на специальной церемонии награждения состоялось объявление имя обладателя “Золотого мяча” по версии France Football.