Мбаппе визнали найкращим молодим футболістом світу - France Football

Приз найкращому молодому гравцю дістався одному з лідерів атак французького “Парі Сен-Жермен” та збірної Франції Кіліану Мбаппе. Дана нагорода називалася “Трофей Копа”.

Примітно, що 19-річний футболіст у сезоні 2018-19 років зіграв у французькій Лізі 1 та Лізі чемпіонів сумарно 15 матчів, забив 14 голів і віддав 7 асистів.

Як повідомляв УНН, у Парижі на спеціальній церемонії нагородження відбулося оголошення ім’я володаря “Золотого м’яча” по версії France Football.