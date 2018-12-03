Мбаппе визнали найкращим молодим футболістом світу - France Football
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Парижі стартувала церемонія вручення “Золотого м’яча-2018” за версією France Football, передає кореспондент УНН.
Приз найкращому молодому гравцю дістався одному з лідерів атак французького “Парі Сен-Жермен” та збірної Франції Кіліану Мбаппе. Дана нагорода називалася “Трофей Копа”.
Примітно, що 19-річний футболіст у сезоні 2018-19 років зіграв у французькій Лізі 1 та Лізі чемпіонів сумарно 15 матчів, забив 14 голів і віддав 7 асистів.
Як повідомляв УНН, у Парижі на спеціальній церемонії нагородження відбулося оголошення ім’я володаря “Золотого м’яча” по версії France Football.