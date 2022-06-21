Почти всю Украину завтра накроют дожди - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Дождливая погода завтра прогнозируется синоптиками в Украине, температура не будет превышать 27 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"22 июня кратковременные дожди, местами грозы; только в Закарпатье и в Карпатах без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных, южных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, на юге и востоке страны до 18°; днем 22-27°, в большинстве центральных, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях 16-21°; на высокогорье Карпат ночью 4-9°, днем 11-16°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.