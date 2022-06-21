Майже всю Україну завтра вкриють дощі - синоптики

Цитата

"22 червня короткочасні дощі, місцями грози; лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в західних, південних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та сході країни до 18°; вдень 22-27°, у більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.