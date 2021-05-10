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Почти половина опрошенных украинцев не знают точную дату Чернобыльской трагедии

Почти половина опрошенных украинцев не знают точную дату Чернобыльской трагедии

Киев  •  УНН

 • 16043 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Лишь 52% опрошенных украинцев смогли назвать точную дату аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает УНН.

Детали

Большинство респондентов (69%) смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария. Однако, только чуть более половины опрошенных (52%) знают точную дату.

"Несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, почти треть населения Украины (31%) не смогли вспомнить год аварии, почти половина населения (48%) на знают точную дату", - отметили исследователи.

По сравнению с опросом, который проводился год назад, доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии на ЧАЭС выросла с 40% до 52%, а доля тех, кто знает по крайней мере год почти не изменилась (опрос 2020 года зафиксировал 68% таких украинцев).

Уровень осведомленности относительно года аварии ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаковый у респондентов в возрасте от 30 лет. Украинцы в возрасте 50 - 69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.

Больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называет сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Справка:

Опрос проводился в течение 13-15 апреля 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2001 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

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