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15 марта, 19:03 • 109851 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151553 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128276 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121480 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107425 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102744 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97952 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Почти два миллиона человек проголосовали на президентских выборах в Болгарии

Почти два миллиона человек проголосовали на президентских выборах в Болгарии

Киев • УНН

 • 8287 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Болгарии за первые 6 часов составляла 27,2%, проголосовало почти 2 млн человек, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"По состоянию на 13:00 (по местному времени - ред.) активность избирателей по всей стране составила 27,2%, проголосовали 1 млн 847 тыс. 338 человек. Наиболее высокая явка отмечена в Смелянской области - 32,69%, самая низкая в Карджали - 17,34%", - сообщила представитель ЦИК Камелия Нейкова.

Она добавила, что по сравнению с первым туром явка выше. Так, 6 ноября в 13:00 свой голос отдали только 20,2% граждан.

Напомним, второй тур выборов президента проходит в Болгарии. За пост главы государства борются кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цецка Цачева и кандидат возглавляемого социалистами инициативного комитета Румен Радев.

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