Почти два миллиона человек проголосовали на президентских выборах в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Болгарии за первые 6 часов составляла 27,2%, проголосовало почти 2 млн человек, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По состоянию на 13:00 (по местному времени - ред.) активность избирателей по всей стране составила 27,2%, проголосовали 1 млн 847 тыс. 338 человек. Наиболее высокая явка отмечена в Смелянской области - 32,69%, самая низкая в Карджали - 17,34%", - сообщила представитель ЦИК Камелия Нейкова.
Она добавила, что по сравнению с первым туром явка выше. Так, 6 ноября в 13:00 свой голос отдали только 20,2% граждан.
Напомним, второй тур выборов президента проходит в Болгарии. За пост главы государства борются кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цецка Цачева и кандидат возглавляемого социалистами инициативного комитета Румен Радев.