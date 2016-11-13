Майже два мільйони осіб проголосували на президентських виборах у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Явка виборців у другому турі президентських виборів в Болгарії за перші шість годин становила 27,2%, проголосувало майже 2 млн осіб, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Станом на 13:00 (за місцевим часом - ред.) активність виборців по всій країні становила 27,2%, проголосували 1 847 338 осіб. Найбільш висока явка відзначена в Смілянській області - 32,69%, найнижча в Карджалі - 17,34%", - повідомила представник ЦВК Камелія Нейкова.
Вона додала, що порівняно з першим туром явка вища. Так, 6 листопада до 13:00 свій голос віддали лише 20,2% громадян.
Нагадаємо, другий тур виборів президента проходить в Болгарії. За пост глави держави борються кандидат від правлячої партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Цецка Цачева і кандидат очолюваного соціалістами ініціативного комітету Румен Радєв.