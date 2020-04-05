Почти четыре десятка человек заболели коронавирусом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на 10:00 5 апреля в Кировоградской области лабораторно подтвердили 37 случаев заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает УНН.
"Ночью специалисты лабцентра получили очередные результаты ПЦР-тестирования конктактних лиц по ранее выявленным случаям. Случаи обнаружены: 32 - в Кропивницком, среди которых 29 - жители города, а 3 - жители региона, которые на момент инфицирования находились в областном центре и сейчас продолжают здесь лечение", - сообщили в пресс-службе.
Два человека с Кропивницкого района, трое - Долинского.
Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.