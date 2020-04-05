Майже чотири десятки людей захворіли на коронавірус на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 10:00 5 квітня на Кіровоградщині лабораторно підтвердили 37 випадків захворюваності на COVID-19. Про це поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА, передає УНН.
“Вночі фахівці лабцентру отримали чергові результати ПЛР-тестування конктактних осіб по раніше виявленим випадкам. Випадки виявлені: 32 — у Кропивницькому, серед яких 29 — жителі міста, а 3 — жителі регіону, які на момент інфікування перебували в обласному центрі і зараз продовжують тут лікування”, — повідомили в прес-службі.
Двоє людей з Кропивницького району, троє — Долинського.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 1251 випадок COVID-19.