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Почти 430 тыс. бюллетеней признаны недействительными - ЦИК

Почти 430 тыс. бюллетеней признаны недействительными - ЦИК

Киев  •  УНН

 • 9703 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Почти 430 тысячи избирательных бюллетеней признаны недействительными, а количество неиспользованных избирательных бюллетеней составляет более 12,2 тыс. Об этом во время брифинга по объявлению результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"ЦИК установила: количество избирательных бюллетеней - 30696496; количество избирательных бюллетеней которые не переданы окружным избирательным комиссиям, считается использованным и подлежат уничтожению - 80; количество избирательных бюллетеней, полученных окружными избирательными комиссиями - 30696416; количество избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями - 30695704; количество неиспользованных бюллетеней - 12203784, а количество избирательных бюллетеней признаны недействительными - 427 841", - сообщила председатель ЦИК.

По ее словам, с разрешения Центральной избирательной комиссии, в порядке исключения, было изготовлено непосредственно участковыми избирательными комиссиями - 168 бюллетеней.

Количество избирателей внесенных в списки избирателей на избирательных участках, на которых голосование было организовано и проведено составила 30105004, а количество избирателей внесенных в выдержек из списков избирателей на избирательных участках для голосования по месту пребывания - 706 801.

Количество избирателей, получивших бюллетени в помещении для голосования - 17869751, по количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени по месту нахождения то их было 622 333.

"Общее количество избирателей, получивших избирательные бюллетени - 18492 086. Число избирательных бюллетеней, не подлежащих учете выявленных на избирательных участках - 2, количество избирателей, принявших участие в голосовании - 18491837", - добавила Слипачук.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петр Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.

Украинские Национальные Новости

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