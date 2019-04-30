Майже 430 тис. бюлетенів визнано недійсними — ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Майже 430 тисяч виборчих бюлетенів визнано недійсними, а кількість невикористаних виборчих бюлетенів становить понад 12,2 тис. Про це під час брифінгу щодо оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
“ЦВК встановила: кількість виборчих бюлетенів — 30 696 496; кількість виборчих бюлетенів не переданих окружним виборчим комісіям, що вважається не використаними та підлягають знищенню — 80; кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями — 30 696 416; кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями — 30 695 704; кількість невикористаних бюлетенів — 12 203 784, а кількість виборчих бюлетенів визнаними недійсними — 427 841”, — повідомила голова ЦВК.
За її словами, з дозволу Центральної виборчої комісії, як виняток, було виготовлено безпосередньо дільничними виборчими комісіями — 168 бюлетенів.
Кількість виборців внесених у списки виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано і проведено становила 30 105 004, а кількість виборців внесених до витягів зі списків виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування — 706 801.
Кількість виборців, які отримали бюлетені в приміщенні для голосування — 17 869 751, щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування то їх було 622 333.
“Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені — 18 492 086. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванні виявлених на виборчих дільницях — 2, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні — 18 491 837”, — додала Сліпачук.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.
Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.