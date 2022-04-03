Почти 40 тысяч мариупольцев незаконно вывезли в россию и “ДНР” – Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Почти 40 тысяч жителей Мариуполя вывезли в так называемую "ДНР" или российскую федерацию. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
Детали
Омбудсмен отметила, что рашисты разлучают родителей с детьми. Из больницы в Мариуполе вывезли 17 детей, которые находились на лечении. Их родители остались и они были эвакуированы в город Запорожье.
Часть принудительно депортированных мариупольцев обнаружена в Эстонии, куда они въехали с территории рф.
Кроме жителей Мариуполя, таким образом в Эстонию через территорию россии добрались люди с Херсонщины, Харьковщины, Луганщины.
Часть таких людей, по их словам, сами приняли решение ехать через россию, потому что не могли выехать в сторону Западной Украины. В то же время были и такие люди, которых принудительно направили в россию, а после того разрешили ехать по своему усмотрению.
Подсчет депортированных осложнен тем, что у людей забирают украинские документы.
Страна-оккупант рф грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию людей из оккупированной территории.
“Обращаюсь к Международному комитету Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в рф украинцев и открытию безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека рф в Украине”, - отметила Денисова.
Добавим
Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Из них 158 погибло и более 254 ранено.