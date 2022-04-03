Майже 40 тисяч маріупольців незаконно вивезли до росії та “ДНР” – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Майже 40 тисяч жителів Маріуполя вивезли до так званої "ДНР" або російської федерації. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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Омбудсмен зазначила, що рашисти розлучають батьків із дітьми. З лікарні у Маріуполі вивезено 17 дітей, які перебували на лікуванні. Їхні батьки залишилися і їх було евакуйовано до міста Запоріжжя.
Частину примусово депортованих маріупольців виявлено у Естонії, куди вони в’їхали з території рф.
Окрім жителів Маріуполя, у такий спосіб до Естонії через територію росії дісталися люди з Херсонщини, Харківщини, Луганщини.
Частина таких осіб, за їхніми словами, самі ухвалили рішення їхати через Росію, бо не могли виїхати у бік Західної України. Водночас були й такі люди, яких примусово направили до Росії, а після того дозволили їхати на власний розсуд.
Підрахунок депортованих ускладнений тим, що у людей забирають українські документи.
Країна-окупант рф грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.
“Звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до рф українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні”, – наголосила Денісова.
Додамо
Більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. З них 158 загинуло та понад 254 поранено.