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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123496 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182698 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133130 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126589 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118658 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 107633 просмотра

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Почти 40% акций ПАО "Киевхлеб" зарегистрированы на иностранные компании

Почти 40% акций ПАО "Киевхлеб" зарегистрированы на иностранные компании

Киев  •  УНН

 • 22696 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По данным агентства по развитию инфраструктурного фондового рынка Украины, почти 40% акций ПАО "Киевхлеб" зарегистрированы на иностранные компании, сообщает УНН.

В частности, речь идет о компании "АМО Кепитал Партнерс ЛТД" (Великобритания), которой принадлежит 19,99% акций и компания "Грин Клифф Ассет Менеджмент ЛТД" (Великобритания), которой принадлежит 19,93% акций.

По данным Реестра юридических лиц, бенефициарами ПАО "Киевхлеб" являются Александр Волченко (Израиль) и Марк Родес (Великобритания).

Напомним, в сухарях "Киевхлеба" нашли кусок полиэтиленового пакета.

Кроме того, руководство Киевской областной психоневрологической больницы №2 направило ПАО "Киевхлеб" запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу обнародованных результатов исследования во время которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил в хлебных изделиях "Киевхлеба" плесневые грибы.

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