Почти 40% акций ПАО "Киевхлеб" зарегистрированы на иностранные компании

В частности, речь идет о компании "АМО Кепитал Партнерс ЛТД" (Великобритания), которой принадлежит 19,99% акций и компания "Грин Клифф Ассет Менеджмент ЛТД" (Великобритания), которой принадлежит 19,93% акций.

По данным Реестра юридических лиц, бенефициарами ПАО "Киевхлеб" являются Александр Волченко (Израиль) и Марк Родес (Великобритания).

Напомним, в сухарях "Киевхлеба" нашли кусок полиэтиленового пакета.

Кроме того, руководство Киевской областной психоневрологической больницы №2 направило ПАО "Киевхлеб" запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу обнародованных результатов исследования во время которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил в хлебных изделиях "Киевхлеба" плесневые грибы.