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Майже 40% акцій ПАТ “Київхліб” зареєстровано на іноземні компанії

Майже 40% акцій ПАТ “Київхліб” зареєстровано на іноземні компанії

Київ • УНН

 • 22699 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. За даними агентства з розвитку інфраструктурного фондового ринку України, майже 40% акцій ПАТ “Київхліб” зреєстровано на іноземні компанії, повідомляє УНН.

Зокрема, йдеться про компанію “АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД” ( Велика Британія), якій належить 19,99% акцій та компанію “ГРІН КЛІФФ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД” (Велика Британія), які належить 19,93% акцій.

За даними Реєстру юридичних осіб, бенефіціарами ПАТ “Київхліб” є Олександр Волченко ( Ізраїль) та Марк Родес ( Великобританія).

Нагадаємо, у сухарях "Київхлібу" знайшли шматок поліетиленового пакету.

Крім того, керівництво Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2 скерувало до ПАТ “Київхліб” запит з вимогою надати роз’яснення з приводу оприлюднених результатів дослідження під час якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив у хлібних виробах “Київхлібу” плісняві гриби.

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