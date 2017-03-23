Майже 40% акцій ПАТ “Київхліб” зареєстровано на іноземні компанії

Зокрема, йдеться про компанію “АМО КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛТД” ( Велика Британія), якій належить 19,99% акцій та компанію “ГРІН КЛІФФ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД” (Велика Британія), які належить 19,93% акцій.

За даними Реєстру юридичних осіб, бенефіціарами ПАТ “Київхліб” є Олександр Волченко ( Ізраїль) та Марк Родес ( Великобританія).

Нагадаємо, у сухарях "Київхлібу" знайшли шматок поліетиленового пакету.

Крім того, керівництво Київської обласної психоневрологічної лікарні № 2 скерувало до ПАТ “Київхліб” запит з вимогою надати роз’яснення з приводу оприлюднених результатів дослідження під час якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив у хлібних виробах “Київхлібу” плісняві гриби.