Почти 4 тыс. мигрантов и беженцев утонули в Средиземном море за текущий год

"В 2016 году по Средиземному морю к европейским берегам приплыли примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища. 3740 человек из них в ходе опасного путешествия утонули. За прошлый год в Европу по Средиземному морю приплыли более миллиона беженцев и мигрантов ", - рассказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер.

По его словам, почти половина жертв, которые утонули в Средиземном море в этом году, отправились в опасное путешествие от берегов Северной Африки, пытаясь прийти в Италию.

Отмечается, что большая часть трагических инцидентов связана с тем, что контрабандисты используют старые и неприспособленные для такого путешествия суда.