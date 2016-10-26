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15 марта, 19:03 • 116167 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169671 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139828 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132136 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113791 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106019 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101848 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Почти 4 тыс. мигрантов и беженцев утонули в Средиземном море за текущий год

Почти 4 тыс. мигрантов и беженцев утонули в Средиземном море за текущий год

Киев • УНН

 • 7485 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Несмотря на сокращение беженцев и мигрантов, стремящихся добраться до берегов Европы через Средиземное море, в этом году в ходе такого опасного путешествия утонули 3740 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

"В 2016 году по Средиземному морю к европейским берегам приплыли примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища. 3740 человек из них в ходе опасного путешествия утонули. За прошлый год в Европу по Средиземному морю приплыли более миллиона беженцев и мигрантов ", - рассказал на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер.

По его словам, почти половина жертв, которые утонули в Средиземном море в этом году, отправились в опасное путешествие от берегов Северной Африки, пытаясь прийти в Италию.

Отмечается, что большая часть трагических инцидентов связана с тем, что контрабандисты используют старые и неприспособленные для такого путешествия суда.

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