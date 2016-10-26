Майже 4 тис. мігрантів і біженців потонули у Середземному морі за поточний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Незважаючи на скорочення біженців і мігрантів, які прагнуть дістатися до берегів Європи через Середземне море, в цьому році в ході такого небезпечного подорожі потонули 3 740 осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.
“В 2016 році по Середземному морю до європейських берегів припливли приблизно 328 тис. мігрантів і шукачів притулку. 3 740 осіб з них в ході небезпечної подорожі потонули. За минулий рік в Європу по Середземному морю припливли понад мільйон біженців і мігрантів,” — розповів на брифінгу в Женеві прес-секретар Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) Вільям Спиндлер.
За його словами, майже половина жертв, які потонули в Середземному морі в цьому році, вирушили в небезпечну подорож від берегів Північної Африки, намагаючись прийти до Італії.
Зазначається, що велика частина трагічних інцидентів пов’язана з тим, що контрабандисти використовують старі і непристосовані для такої подорожі суду.