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Почти 200 детей остаются без родителей из-за преступлений РФ в оккупированном Крыму - Джапарова

Почти 200 детей остаются без родителей из-за преступлений РФ в оккупированном Крыму - Джапарова

Киев  •  УНН

 • 12146 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня почти 200 детей остаются без родительской опеки в результате преступных действий России в оккупированном Крыму. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Так, 9 марта в Министерстве иностранных дел Украины открылась выставка "Верность себе - не преступление!", посвященная проблеме преследования Россией крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Сообщается, что выставка рассказывает о судьбах детей крымских татар политических заключенных, которых российская оккупационная власть незаконно лишила свободы по сфабрикованным обвинениям в "экстремизме" и "терроризме".

Цитата

"Первый заместитель министра иностранных дел Украины и автор проекту Эмине Джапаров подчеркнула особенность этого проекта, ведь через детей говорят истории их родителей - крымских активистов, которые пытались донести правду о оккупированном Крыме. Она также отметила, что количество детей, оставшихся без родителей в результате преступных действий России в Крыму постоянно растет. И если в 2016 году их было около 50, то сегодня почти 200 детей остаются без родительской опеки", - говорится в сообщении.

Добавим

По словам Джапаровой верность себе - не преступление.

"Именно этот акцент важен, ведь преследование граждан Украины в Крыму происходит из-за национальной или религиозной идентичности. Под видом борьбы с терроризмом, десятки крымских татар в тюрьмах. Только с начала 2021 года ужасные тюремные сроки получили: Энвер Омеров, Айдер Джаппаров и Риза Омеров. В феврале арестованы шестеро. Техника преследований одна и та же. Цель - страх и контроль над людьми. Наше стремление в том, чтобы об этом знали", - отметила первая заместитель министра.

Эмине Джапарова отметила, что выставка будет предоставлена для демонстрации дипломатическим миссиям Украины за рубежом, чтобы не позволить российской пропаганде искажать правду о современном положении вещей и гонениях против тех, кто не согласен с временной оккупацией полуострова.

Кроме того, жена политзаключенного Сейрана Салиев, координатор инициативы "Крымское детство" Мумине Салиева обратила внимание, что у каждого ребенка, который видел произвольные аресты родителей и других членов семьи, есть своя травма. На фоне стресса и нравственных страданий у 27 детей развились тяжелые медицинские диагнозы, 12 детей никогда не видели своих родителей.

Что еще известно

Отмечается, что на сегодня, Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам. Только с начала 2021 года четырем украинским гражданам "российским судом" были вынесены приговоры на длительные сроки лишения свободы: Энверу Омерову на 18 лет, Айдеру Джаппарову - 17 лет, Ризи Омерову - 13 лет, 5 лет тюрьмы получил проукраинский активист Олег Приходько. Также, 17 февраля состоялась очередная волна незаконных политически мотивированных обысков, в результате которой были задержаны шесть граждан: Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Ленур Сейдаметов и Яшар Шихаметов.

Напомним

Украина в ООН заявила о нарушении прав детей в Крыму.

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