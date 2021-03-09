Майже 200 дітей лишаються без батьків через злочини РФ в окупованому Криму - Джапарова

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Так, 9 березня у Міністерстві закордонних справ України відкрилась виставка “Вірність собі — не злочин!”, присвячена проблемі переслідування Росією кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Повідомляється, що виставка розповідає про долі дітей кримських татар-політичних в’язнів, яких російська окупаційна влада незаконно позбавила волі за сфабрикованими звинуваченнями в “екстремізмі” та “тероризмі”.

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“Перша заступниця міністра закордонних справ України і авторка проєкту Еміне Джапарова підкреслила особливість цього проєкту, адже через дітей промовляють історії їхніх батьків — кримських активістів, які намагалися доносити правду про окупований Крим. Вона також наголосила, що кількість дітей, які залишилися без батьків внаслідок злочинних дій Росії в Криму постійно зростає. І якщо у 2016 році їх було близько 50, то сьогодні майже 200 дітей лишаються без батьківського піклування”, — йдеться в повідомлені.

Додамо

За словами Джапарової вірність собі — не злочин.

“Саме цей акцент важливий, адже переслідування громадян України в Криму відбувається через національну або релігійну ідентичність. Під виглядом боротьби з тероризмом, десятки кримських татар у в’язницях. Тільки з початку 2021 року жахливі тюремні строки отримали: Енвер Омеров, Айдер Джаппаров та Різа Омеров. В лютому заарештовано шістьох. Техніка переслідувань одна й та сама. Мета — страх та контроль над людьми. Наше прагнення в тому, аби про це знали”, — наголосила перша заступниця міністра.

Еміне Джапарова зазначила, що виставка буде надана для демонстрації дипломатичним місіям України за кордоном, щоб не дозволити російській пропаганді спотворювати правду про сучасний стан речей і гоніння проти тих, хто не погоджується із тимчасовою окупацією півострову.

Окрім того, дружина політв’язня Сейрана Салієва, координаторка ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієва звернула увагу, що в кожної дитини, яка бачила свавільні арешти батьків і інших членів родини, є своя травма. На тлі стресу та моральних страждань у 27 діток розвинулись тяжкі медичні діагнози, 12 дітей ніколи не бачили своїх батьків.

Що ще відомо

Зазначається, що на сьогодні, Росія продовжує незаконно утримувати за гратами в окупованому Криму та на території РФ понад 100 громадян України за політичними мотивами. Лише від початку 2021 року чотирьом українським громадянам “російським судом” були винесені вироки на тривалі терміни позбавлення волі: Енверу Омерову на 18 років, Айдеру Джаппарову — 17 років, Різі Омерову —13 років, 5 років в’язниці отримав проукраїнський активіст Олег Приходько. Також, 17 лютого відбулась чергова хвиля незаконних політично вмотивованих обшуків, внаслідок якої були затримані шестеро громадян: Азамат Еюпов, Тимур Ялкабов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Ленур Сейдаметов і Яшар Шихаметов.

Нагадаємо

Україна в ООН заявила про порушення прав дітей у Криму.