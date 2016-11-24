Почти 20 кг контрабандного янтаря обнаружили на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пограничники обнаружили 19,4 кг контрабандного янтаря на границе с Польшей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, в пункте пропуска "Смильныця" пограничники во время проверки автомобилей, направлявшихся в Польшу, обнаружили в одном из них еще почти 19,5 кг янтаря.
Во время пограничного контроля внимание правоохранителей привлек водитель автомобиля "Рено", который медлил с продвижением к месту контроля и пропустил несколько автомобилей, которые ожидали оформления позади него. За рулем автомобиля находился 37-летний гражданин Украины, житель города Самбир Львовской области. Мужчина отрицал, что перевозил запрещенные предметы.
В результате группа нашла 60 пакетов с необработанным камнем янтаря в запасном колесе и под декоративной обшивкой багажного отделения автомобиля. Общий вес камней составила 19 килограмм 450 граммов. Контрабандные камни и автомобиль 2004 года выпуска, на котором осуществляли их незаконную перевозку, изъяли.