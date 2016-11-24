Майже 20 кг контрабандного бурштину виявили на кордоні с Польщею

Так, в пункті пропуску “Смільниця” прикордонники під час перевірки автомобілів, що прямували до Польщі, виявили в одному з них ще майже 19,5 кілограмів бурштину.

Під час прикордонного контролю увагу правоохоронців привернув водій автомобіля “Рено”, який зволікав із просуванням до місця контролю та пропустив декілька автівок, що очікували на оформлення позаду нього. За кермом автомобіля перебував 37-річний громадянин України, житель міста Самбір Львівської області. Чоловік заперечував, що перевозив заборонені предмети.

У результаті оглядова група знайшла 60 пакунків із необробленим камінням бурштину у запасному колесі та під декоративною обшивкою багажного відділення автомобіля. Загальна вага каміння склала 19 кілограм 450 грамів. Контрабандне каміння та автомобіль 2004 року випуску, яким здійснювалось незаконне його перевезення, вилучені.