Почти 147 млн ​​грн получили военные за участие в АТО

"Продолжаются выплаты денежных вознаграждений военнослужащим Вооруженных сил, которые выполняют задачи в районе проведения АТО. На сегодня украинские военнослужащие получили выплат за непосредственное участие в АТО почти на 147 миллионов гривен", - сказал А.Чернобай

По его словам, 6 миллионов 225 тысяч гривен военные получили за выполнение боевых задач в составе подразделений, а более 139,5 миллиона гривен - за непосредственное участие в боевых действиях.