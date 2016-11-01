Почти 147 млн грн получили военные за участие в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За участие в боевых действиях в АТО украинские военные получили почти 147 млн. гривен. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"Продолжаются выплаты денежных вознаграждений военнослужащим Вооруженных сил, которые выполняют задачи в районе проведения АТО. На сегодня украинские военнослужащие получили выплат за непосредственное участие в АТО почти на 147 миллионов гривен", - сказал А.Чернобай
По его словам, 6 миллионов 225 тысяч гривен военные получили за выполнение боевых задач в составе подразделений, а более 139,5 миллиона гривен - за непосредственное участие в боевых действиях.