Майже 147 млн грн отримали військові за участь в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За участь у бойових діях в АТО українські військові отримали майже 147 мільйонів гривень. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
"Продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил, які виконують завдання в районі проведення АТО. На сьогодні українські військовослужбовці отримали виплат за безпосередню участь в АТО майже на 147 мільйонів гривень", - сказав О.Чорнобай
За його словами, 6 мільйонів 225 тисяч гривень військові отримали за виконання бойових завдань у складі підрозділів, а понад 139,5 мільйона гривень — за безпосередню участь у бойових діях.