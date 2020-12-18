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Почти 12 миллионов украинцев "не получают дохода" - глава налоговой службы

Киев • УНН

 • 17621 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение прошлого года Государственная налоговая служба не регистрировала 11,8 миллиона граждан Украины “активных граждан” — “они не получили ни копейки прибыли”. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает УНН.

Почти 12 миллионов украинцев "не получают дохода" - глава налоговой службы

“Мы в записи Единого реестра 44,1 миллиона (физических лиц — плательщиков налогов — ред.). На территории Украины которая сегодня подконтрольная нам, то мы знаем о 37,6 миллиона человек. Активное население — 15-70 лет — 29,6 миллиона живут на подконтрольных территориях. По данным прошлого года только 11,2 миллиона записей мы видим в реестре — те, кто получил заработную плату. То есть, это и есть реальное количество рабочих мест в 2019 году. Все остальное посчитаем. У нас 11,2 миллиона рабочих мест, 11,3 миллиона пенсионеров. И допустим, какая должна быть нагрузка на фонд оплаты труда для работодателя, чтобы платить пенсии”, — сообщил Любченко

Налоговик отметил, что учитывая среднюю заработную плату и среднюю пенсию, можно понять дефицит Пенсионного фонда в более 40%.

“В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 миллиона активных граждан. Они не получили ни копейки прибыли. Кроме того, 4,1 миллиона граждан в течение 10 лет не видны на налоговой карте Украины, ни одного действия в плане выплаты налогов. Это четко демонстрирует то, что у нас на одного работающего два с ложкой”, — подытожил Любченко.

Также председатель ГНС заявил, что в период с 2004 по 2019 год в Украине количество рабочих мест уменьшилось с 19,2 до 11,2 млн.

Добавим, что по итогам года Государственная налоговая служба обеспечила бюджет Украины в размере 60 миллиардов гривен.

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