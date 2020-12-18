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Майже 12 мільйонів українців "не отримують доходу" - глава податкової служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом минулого року Державна податкова служба не реєструвала 11,8 мільйона громадян України “активних громадян” — “вони не отримали ні копійки прибутку”. Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заявив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко, передає УНН.

Майже 12 мільйонів українців "не отримують доходу" - глава податкової служби

“Ми маємо в записі Єдиного реєстру 44,1 мільйона (фізичних осіб — платників податків — ред.). На території України яка на сьогодні підконтрольна нам, то ми знаємо про 37,6 мільйона людей. Активне населення — 15-70 років — 29,6 мільйона живуть на підконтрольних територіях. За даними минулого року лише 11,2 мільйона записів ми бачимо в реєстрі — ті, хто отримав заробітну плату. Тобто, це і є реальна кількість робочих місць у 2019 році. Все інше порахуймо. У нас 11,2 мільйона робочих місць, 11,3 мільйона пенсіонерів. І припустімо, яке повинно бути навантаження на Фонд оплати праці для роботодавця, щоб платити пенсії”, — повідомив Любченко

Податківець зазначив, що врахувавши середню заробітну плату та середню пенсію, можна зрозуміти дефіцит Пенсійного фонду в понад 40%.

“Минулого року ми в базі не побачили 11,8 мільйона активних громадян. Вони не отримали ні копійки прибутку. Окрім того, 4,1 мільйона громадян протягом 10 років не видні на податковій карті України, жодної дії в плані виплати податків. Це чітко демонструє те, що в нас на одного працюючого два з ложкою”, — підсумував Любченко.

Також голова ДПС заявив, що в період з 2004 по 2019 рік в Україні кількість робочих місць зменшилася з 19,2 до 11,2 млн.

Додамо, що за підсумками року Державна податкова служба забезпечила Бюджет України в розмірі 60 мільярдів гривень.

Українські Національні Новини

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