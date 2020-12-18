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Податкова служба забезпечила Бюджету 60 мільярдів - Любченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. За підсумками року Державна податкова служба забезпечила Бюджет України в розмірі 60 мільярдів гривень. Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заявив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко, інформує УНН.

Податкова служба забезпечила Бюджету 60 мільярдів - Любченко

“Податки — це своєрідний суспільний договір. І тут суспільство має домовитися з приводу податків. Податкова служба є адміністратором 51% прибутків державного бюджету. Ще в минулому році це було 47%. Податкова служба, у напіврозваленому стані була 1 травня, пройшла багаточисленні реформи. Причому реформи форми, а не змісту. Вона в напіврозваленому стані прийняла мінус 11,7 мільярда гривень, на сьогодні, за підсумками року до державного бюджет буде забезпечено 60 мільярдів гривень — це понад 2 мільярдів доларів США”, — зазначив Любченко.

Нагадаємо, УНН повідомляв у листопаді, що Державна податкова служба вже перевиконала заплановий на рік індикатив у розмірі 458 мільярдів гривень.

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