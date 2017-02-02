Майора полиции в Ровенской области поймали на взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Старшего инспектора по дорожному надзору сектора превенции Сарненского отдела полиции Ровенской области разоблачила на взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов за возвращение со спецплощадки его элитного авто.
Правоохранители задержали вымогателя во время получения неправомерной выгоды в админпомещении отдела полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.