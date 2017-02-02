Майора полиции в Ровенской области поймали на взяточничестве

Майор полиции требовал от местного жителя 500 долларов за возвращение со спецплощадки его элитного авто.

Правоохранители задержали вымогателя во время получения неправомерной выгоды в админпомещении отдела полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.