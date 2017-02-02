Майора поліції на Рівненщині спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Старшого інспектора з дорожнього нагляду сектору превенції Сарненського відділу поліції Рівненщини викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Майор поліції вимагав від місцевого жителя 500 доларів за повернення зі спецмайданчика його елітного авто.
Правоохоронці затримали здирника під час одержання неправомірної вигоди в адмінприміщенні відділу поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.