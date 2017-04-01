Мать О.Онищенка задержали в Испании

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49753 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104594 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160885 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118554 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104722 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107192 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103671 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154843 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мать О.Онищенка задержали в Испании

Мать О.Онищенка задержали в Испании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Вчера 30 марта 2017 в Королевстве Испания по ориентировке Департамента Интерпола и Европола Украины задержана гражданка Украины Кадырову Иннес, соорганизатора в так называемой "газовой схеме". Об этом передает со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Вчера 30 марта 2017 в Королевстве Испания по ориентировке Департамента Интерпола и Европола Украины задержана гражданка Украины Кадырову Иннес, которая разыскивается НАБУ для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч .5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Кадырова Иннеса является одним из организаторов в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко и была объявлена ​​в розыск в августе 2016 года.

Сейчас САП принимает все необходимые меры к экстрадиции подозреваемого в Украину.

Согласно сообщению САП, О.Онищенко в январе 2013 года, при активном участии Постного В.М. и Кадыровой И.П. создал преступную организацию, с целью завладения чужим имуществом в особо крупном размере.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.

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