Мать О.Онищенка задержали в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Вчера 30 марта 2017 в Королевстве Испания по ориентировке Департамента Интерпола и Европола Украины задержана гражданка Украины Кадырову Иннес, соорганизатора в так называемой "газовой схеме". Об этом передает со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Вчера 30 марта 2017 в Королевстве Испания по ориентировке Департамента Интерпола и Европола Украины задержана гражданка Украины Кадырову Иннес, которая разыскивается НАБУ для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч .5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.
Отмечают, что Кадырова Иннеса является одним из организаторов в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко и была объявлена в розыск в августе 2016 года.
Сейчас САП принимает все необходимые меры к экстрадиции подозреваемого в Украину.
Согласно сообщению САП, О.Онищенко в январе 2013 года, при активном участии Постного В.М. и Кадыровой И.П. создал преступную организацию, с целью завладения чужим имуществом в особо крупном размере.
Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.