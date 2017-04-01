Матір О.Оніщенка затримали в Іспанії

“Вчора 30 березня 2017 року в Королівстві Іспанія за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу України затримано громадянку України Кадирову Іннесу, яка розшукується НАБУ для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України,” — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що Кадирова Іннеса є одним із співорганізаторів в так званій “газовій схемі” депутата Олександра Онищенка і була оголошена в розшук в серпні 2016 року.

Наразі САП вживає всіх необхідних заходів до екстрадиції підозрюваної в Україну.

Згідно з повідомлення САП, О.Оніщенко в січні 2013 року, за активної участі Постного В.М. та Кадирової І.П. створив злочинну організацію, з метою заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.