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Матиос призвал Генпрокурора ответить на заявление СК РФ о преступлениях украинских военных

Киев • УНН

 • 10135 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Власть должна сделать заявление для общества и военных о том, какая процессуальная защита осуществляется для украинских бойцов, воюющих на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос в ответ на заявление СК РФ о росте количества преступлений, якобы совершенных украинскими военными, сообщает УНН.

Матиос призвал Генпрокурора ответить на заявление СК РФ о преступлениях украинских военных

“Эй, реформаторы в офисе! На вас там чума напала или полное от незнания ослепление? Собираетесь ли хотя бы заявление для военных и общества сделать еще об осуществленной нами процессуальной защите украинского государства и его защитников?” — написал Матиос.

Напомним, в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе количество возбужденных уголовных дел о “применение запрещенных средств и методов ведения войны” украинскими военными выросло до 300.

“В рамках расследования допрошены более 143 тыс. свидетелей, более 20 тыс. признаны потерпевшими, из них более двух тысяч — дети. Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур. К ответственности привлекается 76 человек, среди которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины”, - говорится в сообщении.

Для расследования этих “преступлений” Следственный комитет России создал специализированное управление.

Напомним, что в отчете за два года деятельности военной прокуратуры говорилось, в частности, что к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечено 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ;

— установлено 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВС Украины и гражданского населения);

— допрошены 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса;

— передано в офис прокурора Международного уголовного суда более 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершение ее представителями военных преступлений;

— по делу о захвате РФ украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ. Министерству юстиции Украины передано доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении Международным трибуналом по морскому праву указанного дела и тому подобное.

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