Матіос закликав Генпрокурора відповісти на заяву СК РФ про злочини українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Влада має зробити заяву для суспільства та військових про те, який процесуальний захист здійснюється для українських бійців, що воюють на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у відповідь на заяву Слідкому РФ про ріст кількості злочинів, нібито здійснених українськими військовими, повідомляє УНН.
“Агов, реформатори в офісі! На вас там чума напала чи тотальне від незнання засліплення? Збираєтеся хоча б заяву для військових та суспільства зробити про ще нами здійснений процесуальний захист української держави та її захисників?” — написав Матіос.
Нагадаємо, у Слідчому комітеті Російської Федерації заявили, що з початку збройного конфлікту на Донбасі кількість порушених кримінальних справ про “застосування заборонених засобів і методів ведення війни” українським військовими виросло до 300.
“У рамках розслідування допитано понад 143 тис свідків, понад 20 тис визнано потерпілими, з них понад дві тис — діти. Порушено понад 280 кримінальних справ стосовно представників українських силових структур. До відповідальності притягується 76 людини, серед яких 20 посадових осіб з числа вищого командування Збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.
Для розслідування цих “злочинів” Слідчий комітет Росії створив спеціалізоване управління.
Нагадаємо, що у звіті за два роки діяльності військової прокуратури йшлося, зокрема, що до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни притягнуто 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ;
— встановлено 160 місць незаконного утримання полонених (військовослужбовців ЗС України та цивільного населення);
— допитано 1800 потерпілих, яких незаконно утримували та катували військовослужбовці РФ та учасники терористичних організацій ДНР і ЛНР на території тимчасово окупованого Донбасу;
— передано до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду більше 1000 сторінок доказів російської агресії та вчинення її представниками воєнних злочинів;
— у справі щодо захоплення РФ українських військових моряків і суден поблизу Керченської протоки до кримінальної відповідальності притягнуто 15 військовослужбовців РФ. Міністерству юстиції України передано докази протиправних дій РФ для участі у розгляді Міжнародним трибуналом з морського права указаної справи тощо.