Матіос закликав Генпрокурора відповісти на заяву СК РФ про злочини українських військових

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Влада має зробити заяву для суспільства та військових про те, який процесуальний захист здійснюється для українських бійців, що воюють на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у відповідь на заяву Слідкому РФ про ріст кількості злочинів, нібито здійснених українськими військовими, повідомляє УНН.