Матиос: за полтора года военные совершили почти 7 тыс. преступлений вне зоны боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине за 2017-2018 годы военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий. Об этом во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год - 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершено офицерами ", - заявил А.Матиоса.
Как сообщал УНН, ранее А.Матиос сообщал, что в январе-мае 2018 года военные всего совершили 5179 преступлений.