Матиос: за полтора года военные совершили почти 7 тыс. преступлений вне зоны боевых действий

"Согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год - 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершено офицерами ", - заявил А.Матиоса.

Как сообщал УНН, ранее А.Матиос сообщал, что в январе-мае 2018 года военные всего совершили 5179 преступлений.