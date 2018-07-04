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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110488 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131525 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138518 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174690 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154922 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142262 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130585 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118381 просмотра

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Матиос: за полтора года военные совершили почти 7 тыс. преступлений вне зоны боевых действий

Матиос: за полтора года военные совершили почти 7 тыс. преступлений вне зоны боевых действий

Киев  •  УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине за 2017-2018 годы военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий. Об этом во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год - 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершено офицерами ", - заявил А.Матиоса.

Как сообщал УНН, ранее А.Матиос сообщал, что в январе-мае 2018 года военные всего совершили 5179 преступлений.

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