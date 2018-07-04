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Матіос: за півтора року військові скоїли майже 7 тис. злочинів за межами бойових дій

Матіос: за півтора року військові скоїли майже 7 тис. злочинів за межами бойових дій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні за 2017-2018 роки військовослужбовці скоїли 6869 злочинів за межами проведення військових дій. Про це під час засідання комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

“Згідно з даними ЄРДР, злочинів, які вчинені військовослужбовцями поза межами району проведення бойових дій за 2017-2018 рік — 6869. З них 4859 є тяжкими і особливо тяжкими злочинами. 175 злочинів вчинено офіцерами”, — заявив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, раніше А.Матіос повідомляв, що протягом січня-травня 2018 року військові усього вчинили 5179 злочинів.

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