Матіос: за півтора року військові скоїли майже 7 тис. злочинів за межами бойових дій

“Згідно з даними ЄРДР, злочинів, які вчинені військовослужбовцями поза межами району проведення бойових дій за 2017-2018 рік — 6869. З них 4859 є тяжкими і особливо тяжкими злочинами. 175 злочинів вчинено офіцерами”, — заявив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, раніше А.Матіос повідомляв, що протягом січня-травня 2018 року військові усього вчинили 5179 злочинів.