Мать заключенного в РФ О.Сенцова надеется, что Украина не забудет о ее сыне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова надеется, что Украина не забудет о нем, пока он будет отбывать наказание в РФ. Об этом она рассказала в интервью "Громадському", передает УНН.
"Что мне остается? Ждать, перечитывать редкие письма и верить, что Украина не забудет об Олеге. Он очень надеется, что родная страна его не покинет", - призналась мама режиссера.
Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.