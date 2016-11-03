Мать заключенного в РФ О.Сенцова надеется, что Украина не забудет о ее сыне

"Что мне остается? Ждать, перечитывать редкие письма и верить, что Украина не забудет об Олеге. Он очень надеется, что родная страна его не покинет", - призналась мама режиссера.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.