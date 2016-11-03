Мати ув’язненого в РФ О.Сенцова сподівається, що Україна не забуде про її сина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мати ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила Сенцова сподівається, що Україна не забуде про нього, поки він відбуватиме покарання в РФ. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Громадське", передає УНН.
“Що мені залишається? Чекати, перечитувати рідкісні листи і вірити, що Україна не забуде про Олега. Він дуже сподівається, що рідна країна його не покине”, — зізналася мама режисера.
Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.