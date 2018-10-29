Мать и сын насмерть замерзли в лесу в Тернопольской области

"Сообщение об обнаружении тел брата и матери поступило на линию "102" 26 октября. В лесу, близ села Старый Вишневец, Збаражского района мужчина обнаружил маму и родного брата без признаков жизни", - говорится в сообщении.



Как сообщили в полиции, установлено, что женщина с сыном 25 октября вышли за грибами в лес и не вернулись. Младший сын знал, куда пошли его родные, как и то, что брат и мама могли остаться ночевать в лесу в благоустроенном укрытии. Через сутки он решил разыскать пропавших. Нашел их в собственноручно построенном шалаше мертвыми.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина рассказала почему утонули ее двое детей в столичном озере



По словам правоохранителей, погибшие злоупотребляли спиртными напитками. На телах следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти - переохлаждение после употребления алкоголя. Несколько лет назад по этой же причине - от переохлаждения умер еще один брат из этой семьи. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований.



Напомним, полицейские Киева задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей. Суд в закрытом режиме будет выбирать меру пресечения подозреваемой в убийстве двух детей.



Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.