Мати та син на смерть замерзли у лісі на Тернопільщині

"Повідомлення про знайдені тіла брата та матері надійшло на лінію "102" 26 жовтня. В лісі, неподалік села Старий Вишнівець, Збаразького району чоловік виявив маму та рідного брата без ознак життя", - йдеться у повідомленні.



Як повідомили у поліції, встановлено, що жінка з сином 25 жовтня вийшли по гриби до лісу і не повернулися. Молодший син знав, куди пішли його рідні, як і те, що брат та мама могли залишитися ночувати у лісі в облаштованому сховку. Через добу він вирішив розшукати зниклих. Найшов їх у власноруч збудованому курені мертвими.



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За словами правоохоронців, загиблі зловживали спиртними напоями. На тілах слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - переохолодження після вживання алкоголю. Кілька років тому з цієї ж причини - від переохолодження, помер ще один брат із цієї родини. Подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань.



Нагадаємо, поліцейські Києва затримали жінку за підозрою у вбивстві двох дітей. Суд у закритому режимі обиратиме запобіжний захід підозрюваній у вбивстві двох дітей.



Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.