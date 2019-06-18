Мать накормила политзаключённого Кольченко украинским борщом в российской колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время свидания с крымским политзаключенным Александром Кольченко в российской колонии в Челябинской области его мать Лариса кормила сына крымскими фруктами и украинским борщом. Об этом Лариса Кольченко рассказала в комментарии Крым.Реалии, передаёт УНН.
“Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сало просил. Вообще он очень соскучился по домашней еде. Конечно (готовила — ред.) украинский борщ. Это заказ”, — сообщила она.
По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел. Она также рассказала, что помимо общего распорядка в колонии Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.
“Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем по интернет-магазинам. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через правозащитников челябинских, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их переслать”, — рассказала Лариса.
Как сообщал УНН, мать украинского политзаключенного Александра Кольченко в течение трех суток находилась с сыном в колонии в Копийську Челябинской области РФ.
Напомним, Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.