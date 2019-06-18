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Мати нагодувала політв'язня Кольченка українським борщем в російській колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час побачення з кримським політв'язням Олександром Кольченком в російській колонії в Челябінській області його мати Лариса годувала сина кримськими фруктами і українським борщем. Про це Лариса Кольченко розповіла в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.

Мати нагодувала політв'язня Кольченка українським борщем в російській колонії

"Хотілося йому різної смакоти привезти. Привезла йому фруктів, з Криму дещо з продуктів, кримської цибулі. Він також сало просив. Взагалі він дуже скучив за домашньою їжею. Звичайно (готувала - ред.) український борщ. Це замовлення", - повідомила вона.

За словами матері, Олександр почуває себе нормально, на здоров'я не скаржиться, але дуже схуд. Вона також розповіла, що крім загального розпорядку в колонії Олександр встигає займатися самоосвітою, читає книги з психології і соціології.

"Він ходить в бібліотеку в колонії, але в основному книги ми замовляємо по інтернет-магазинах. Там, звичайно, проблема, туди їх доставити, але останній раз ми передавали через правозахисників челябінських, тому що з посилкою не вийшло, бандероллю їх переслати", - розповіла Лариса.

Як повідомляв УНН, мати українського політв'язня Олександра Кольченка протягом трьох діб перебувала з сином в колонії в Копійську Челябінської області РФ.

Нагадаємо, Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

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